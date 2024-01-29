Минфин зарегистрировал три дополнительных выпуска ОФЗ-ПД

Объем каждого достигает до 100 млрд рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в объеме до 100 млрд рублей каждый. Они станут доступны на аукционах с 31 января 2024 года, сообщается в материалах на сайте министерства.

"С 31 января 2024 года на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) дополнительных выпусков № 26219RMFS (с погашением в сентябре 2026 года), № 26226RMFS (с погашением в октябре 2026 года) и № 26207RMFS (с погашением в феврале 2027 года) в объеме до 100,0 млрд рублей по номинальной стоимости каждый", - говорится в материалах.

Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД этих дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, уточняет Минфин РФ.