В ДНР объем производства молока вырос на 31% в сравнении с 2022 годом

Он составил более 43,4 тыс. тонн

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Объем производства сырого молока в Донецкой Народной Республике в 2023 году составил более 43,4 тыс. тонн, что на 31% больше в сравнении с 2022 годом. Об этом рассказал и.о. зампреда правительства ДНР - министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

"В 2022 году объем производства молока составлял порядка 33 тыс. тонн, а к 2023 году этот показатель вырос на 31%, и составляет более 43,4 тыс. тонн", - сообщил Крамаренко, которого процитировали в Telegram-канале кабмина.

Министр АПК республики добавил, что развитию отрасли способствовали субсидии, которые выделяются предприятиям в качестве меры государственной поддержки.

"Только в 2023 году объем госфинансирования превысил 133 млн рублей. Эти средства были направлены на обновление технологического оборудования, ремонт капитальных сооружений, а также возведение новых корпусов", - отметил Крамаренко.