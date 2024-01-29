В 65 регионах в 2024 году появятся быстрые зарядные станции для электромобилей

Количество таких станций к концу года должно увеличиться до более 2,5 тыс., сообщили в пресс-службе Минэкономразвития

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сеть быстрых зарядных станций для электромобилей расширится на 65 российских регионов. Количество таких станций к концу 2024 года должно увеличиться до более 2,5 тыс., сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий инициативу социально-экономического развития РФ "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", провел совещание по вопросу ее реализации. В нем приняли участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго и Минстроя. Участники совещания обсудили выполнение инициативы по развитию отрасли в целом, вопросы строительства быстрой электрозарядной инфраструктуры, подвели итоги 2023 года и наметили планы на 2024 год.

"Директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Минэнерго Владимир Фургальский рассказал об основных направлениях строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей в регионах. Первый вице-премьер акцентировал внимание на повышение эффективности использования ЭЗС и необходимости роста их числа", - говорится в сообщении.

"В 2024 году речь идет о двукратном увеличении сети и о двукратном увеличении количества регионов, в которых создается быстрая зарядная инфраструктура. Количество быстрых зарядных станций к концу 2024 года должно увеличиться до более 2,5 тыс.", - отметил Белоусов.

К следующему совещанию он поручил проработать как дополнительные меры стимулирования производства, так и вопросы создания условий для развития специальных платформ, позволяющих потребителям удобно находить и пользоваться ЭЗС, а участникам реализации инициативы - осуществлять мониторинг развития такой инфраструктуры.

В свою очередь заместитель министра экономического развития Максим Колесников отметил перевыполнение первоначальных планов в 2023 году. "Накопленным с 2022 года итогом произведено 9,74 тыс. единиц электромобилей (план - 9,2 тыс.), установлено 1,151 тыс. "быстрых" ЭЗС (план - 1,136 тыс.), более 1,2 тыс. дополнительных рабочих мест создано в рамках реализации инициативы, налоговые поступления превысили 16 млрд рублей", - сообщил Колесников.

Он также добавил, что за последние два года введено две очереди быстрых зарядных станций на территории 36 субъектов. В 2024 их количество должно увеличиться до 65, а план по установке "быстрых" ЭЗС - 1,437 тыс. единиц.