Парламент Абхазии обратился в Госдуму РФ по вопросу урегулирования поставки топлива

Народные избранники считают, что постановление правительства РФ, определяющее "НК "Роснефть" в качестве единственного экспортера нефтепродуктов в республику, необходимо пересмотреть

СУХУМ, 29 января. /ТАСС/. Депутаты парламента Абхазии обратились в Государственную Думу Российской Федерации по вопросу урегулирования поставки нефтепродуктов в республику. Народные избранники считают, что постановление правительства РФ, определяющее "НК "Роснефть" в качестве единственного экспортера нефтепродуктов в Республику Абхазия, необходимо пересмотреть. Обращение опубликовано на официальном сайте парламента.

Ранее сообщалось, что в связи с постановлением российского правительства абхазские поставщики нефтепродуктов не могли ввозить из России нефтепродукты, 34 вагона с топливом простояли на российской стороне границы c 21 декабря и лишь 25 января прибыли в республику, но этого топлива хватит не более чем на две-три недели. Топливная ассоциация Абхазии заявила о недопустимости монополизации рынка нефтепродуктов и необходимости предпринять все меры для изменения ситуации и дать возможность работать всем поставщикам. По этой теме в парламенте прошли два слушания, 24 января в Сухуме прошел митинг с участием около 1 тыс. человек.

"С точки зрения участников топливного рынка республики, практика приобретения ГСМ у одного поставщика создает неравные условия и высокий риск дефицита нефтепродуктов. Опыт показывает, что определение одной компании-экспортера негативно сказывается на обеспечении нефтепродуктами нашей страны. Мы обращаемся с просьбой изучить возникшую ситуацию и довести до руководства правительства Российской Федерации позицию абхазской стороны о необходимости пересмотра постановления правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 года в части определения единственного экспортера нефтепродуктов в Республику Абхазия и обеспечения возможности сохранения фундаментальных принципов рынка - свободы заключения контрактов", - говорится в обращении парламента.

Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщал ранее о том, что 30 января президент Абхазии Аслан Бжания летит в Москву, где на встречах с представителями органов государственной власти РФ будет подниматься и вопрос с поставками топлива в страну.