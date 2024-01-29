В Бундесвере заявили, что спецфонд на €100 млрд для модернизации ведомства почти исчерпан

Более €60 млрд уже связаны контрактами, отметила глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке ведомства Аннетт Леник-Эмден

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) нуждается в дополнительных денежных средствах для модернизации, специального фонда в размере €100 млрд, созданного два года назад, недостаточно. Об этом пишет газета Handelsblatt.

По информации издания, средства из спецфонда почти закончились. "Более €60 млрд спецфонда уже связаны контрактами. Это значит, что мы заказали и ждем поставок от промышленности", - заявила газете глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Аннетт Леник-Эмден. С помощью спецфонда Бундесвер смог финансировать затянувшиеся на годы закупки, такие как приобретение новых истребителей, бронетранспортеров и боеприпасов. Однако, как подчеркнули представители отрасли, этого недостаточно для устойчивого укрепления ВС ФРГ и создания мощной оборонной промышленности.

Бывший уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс признал успехи в переоснащении Бундесвера, однако заметил, что "в отделе закупок по-прежнему наблюдается нехватка кадров, поскольку заказы растут". Кроме того, по его словам, "в промышленности все еще существуют проблемы в поставках", мощности еще недостаточно увеличены. Это также связано с тем, что федеральный бюджет не обеспечивает четкого планирования.

От 70% до 80% немецких поставщиков оборонной продукции, как считает член президиума Германского объединения аэрокосмической промышленности Мартин Крёль, являются компаниями среднего размера, которым необходим горизонт планирования от восьми до десяти лет. Однако политики не взяли на себя обязательства по этому периоду. Специальный фонд будет израсходован не позднее 2028 года, не существует плана относительно того, как растущие оборонные потребности могут быть профинансированы в последующие годы, указывает издание.

В этом году Германия потратит около €20 млрд из специального фонда в дополнение к регулярному бюджету в €52 млрд, тем самым впервые достигнув двухпроцентного целевого показателя расходов НАТО на оборону. Тем не менее новые темпы закупок грозят стать пустышкой, если политики не увеличат оборонный бюджет в долгосрочной перспективе, предупреждают представители отрасли. Чтобы постоянно поддерживать целевой показатель в 2%, регулярный оборонный бюджет придется увеличивать на €25 млрд в год самое позднее с 2028 года.

Правительство ФРГ, как резюмирует газета, осознает проблемы, но пока не нашло модели долгосрочного финансирования, выходящей за рамки специального фонда. Дискуссия по этому поводу только начинается.

О спецфонде

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера на сумму €100 млрд. Планируется закупка нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.