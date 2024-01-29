Руанда и компания Rio Tinto подписали соглашение о добыче лития в стране

Гендиректор государственной горнодобывающей компании страны Ямина Каританьи заявила, что документ отражает усилия правительства по развитию и модернизации горнодобывающего сектора

НАЙРОБИ, 29 января. /ТАСС/. Руанда подписала соглашение с британско-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto о разведке и добыче лития. Об этом сообщает агентство AFP.

Как заявила генеральный директор государственной горнодобывающей компании Руанды Ямина Каританьи, соглашение отражает усилия правительства по развитию и модернизации горнодобывающего сектора страны. Выход Rio Tinto на рынок "знаменует решимость Руанды еще больше раскрыть потенциал горнодобывающего сектора страны", подчеркнула она.

Ранее Каританьи заявила, что Руанда намерена достичь планки в $1 млрд дохода от горнодобывающей промышленности. По ее словам, Раунда нарастила производство олова, тантала и вольфрама, золота и драгоценных камней, что привело к увеличению выручки от экспорта полезных ископаемых на 45,6%.

Литий используется при производстве аккумуляторов для электромобилей, смартфонов и других электронных устройств.