Минэнерго США оформило закупку 3,1 млн баррелей нефти на май для стратегического резерва

Ведомство заключило контракты на общую сумму более $242 млн

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Министерство энергетики США оформило закупку 3,1 млн баррелей нефти на $242,2 млн с поставкой в мае для восполнения стратегического резерва. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как следует из документа, "по состоянию на 29 января 2024 года заключены следующие контракты на покупку 3,1 млн баррелей нефти на общую сумму $242 230 800". Так, 1 млн баррелей нефти поставит компания Sunoco Partners Marketing & Terminals, 800 тыс. баррелей - Macquarie Commodities Trading US, 700 тыс. баррелей - ExxonMobil, 600 тыс. баррелей нефти - Phillips 66.

В последнее время ведомство публикует заявки на закупку по 3 млн баррелей нефти в первой половине 2024 года.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса. В четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 356,5 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.