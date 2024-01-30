В Восточной Германии раскритиковали экономическую политику правительства ФРГ

Авторы открытого письма канцлеру Олафу Шольцу подчеркнули, что региональная экономика находится в состоянии постоянного упадка, пишет DPA

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Торгово-промышленные палаты (ТПП) федеральных земель Восточной Германии в открытом письме канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (СДПГ) подвергли критике действия федерального правительства, особенно в области экономики. Об этом сообщило DPA со ссылкой на документ.

Документ подписали главы нескольких ТПП из Тюрингии, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Бранденбурга и Мекленбурга - Передней Померании. Авторы полагают, что региональная экономика "находится в состоянии постоянного кризиса, который все усиливается". В качестве причины они называют отсутствие "учета различных интересов в политическом процессе". "Вместо этого распространяется культура" принятия решений без участия "и вопиющее различие между словами и действиями федерального правительства", - говорится в письме.

В качестве примера авторы документа приводят ситуацию с федеральным бюджетом в конце 2023 года. Они также отмечают отсутствие бюрократических проволочек и "стимулов для неработающих". "Все это приводит к подрыву международной конкурентоспособности Германии", считают подписанты.

Федеральное правительство, по их мнению, представляет публике мрачную картину. "По всей стране царит подогретое настроение", - подчеркнули составители документа. Это идет на пользу экстремистским силам, пишут представители ТПП в связи с предстоящими в 2024 году выборами в ландтаги (региональные парламенты) Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга. "Если в действиях [правительства] и поведении ничего принципиально не изменится, мы опасаемся, что одна восточногерманская федеральная земля за другой превратятся в место, куда стремятся правые экстремисты и в экономический транзитный регион", - резюмировали авторы.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.