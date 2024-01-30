Инвестор сравнил решение США по ограничению СПГ с выстрелом себе в ногу

По словам директора американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака, Соединенные Штаты фактически ставят на длительную паузу свою отечественную СПГ-отрасль

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить выдачу разрешений на реализацию новых проектов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) равносильно выстрелу в ногу для нынешних американских властей. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Решение администрации Байдена пересмотреть условия проектов по экспорту СПГ фактически равносильно выстрелу себе в ногу и находится в противоречии с основными принципами внешней политики нынешней администрации", - сказал он.

Как указал Шостак, США своим решением "фактически ставят на длительную паузу свою отечественную СПГ-отрасль, которая за менее чем восемь лет своего существования стала мировым лидером по экспорту".

По убеждению эксперта, власти подобным шагом ставят под угрозу национальную безопасность страны. "Несмотря на сиюминутную поддержку решения сторонниками защиты окружающей среды, администрации США предстоят длительные разбирательства с СПГ-сектором и той частью американского бизнеса и политического истеблишмента, которые сочтут, что данное решение не только административным образом ограничивает свободу предпринимательства, но и бросает на произвол судьбы союзников-европейцев, пожертвовавших российскими поставками, то есть фактически несет угрозу национальной безопасности страны", - считает эксперт.

Американский инвестор полагает, что Европе, которая теперь оказалась в весьма уязвимом положении, придется рассматривать альтернативу американскому газу. "Эта ситуация создает новое окно возможностей для других крупных игроков СПГ-рынка, в первую очередь Катара и России, чьи объемы теперь будут замещать американские либо в прямом виде в случае Катара, либо в опосредованном в случае России - через чепочку трейдеров-посредников", - отметил он.

Решение властей США

Президент США на прошлой неделе распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как пояснило агентство Reuters, данный шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ.

Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство (МЭА). По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.