"Известия": отдых в санаториях России подорожал до 30% в 2024 году

Наибольший рост цен ожидается на востребованных оздоровительных курортах в связи с увеличением количества туристов в сезон, пишет газета

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Стоимость отдыха в санаториях России увеличилась на 10-15% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, чему способствовал высокий спрос. В некоторых случаях цены выросли до 30%. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и другие ассоциации.

Как сообщили "Известиям" в АТОР, стоимость оздоровительныого отдыха в 2024 году в среднем выросла на 10-15%. При этом, как рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов, самые востребованные объекты в Кавказских Минеральных Водах подняли цены на 30%.

"Цены в санаториях формируются по обычным рыночным законам, в частности на них влияет соотношение спроса и предложения. В то же время потолок ограничен платежеспособностью населения. Поэтому подорожание в 30% мы пока наблюдаем скорее в единичных объектах", - сказал Данилов.

Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что наибольший рост цен ожидается в популярных санаториях в связи с увеличением количества туристов в сезон отдыха. По его словам, некоторые курорты могут менять стоимость путевки раз в неделю, другие могут делать это по несколько раз в день. "Они смотрят, по какой цене турист готов купить путевку, и в итоге ее оставляют", - добавил он.

Рост цен подтвердил также туроператор "Алеан". "Спрос на туры по России весной относительно прошлого года вырос на четверть, и большую его долю составляют запланированные заранее оздоровительные туры. Наиболее востребован санаторный отдых в Кавминводах - туда туристы сделали более половины всех броней. Следом идут Краснодарский край, санатории Урала и Сибири, а также Крыма и Калининградской области", - рассказали в "Алеане".