FT: послы ЕС согласовали отдельную регистрацию прибыли от замороженных активов РФ

Соответствующая директива не предусматривает их конфискацию

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заблокирована большая часть таких средств (€191 млрд), будет регистрироваться отдельно. Это предусматривает директива Еврокомиссии, предварительно согласованная послами ЕС, сообщила газета Financial Times (FT), ознакомившаяся с текстом документа.

В соответствии с ним страны ЕС должны единогласно принять решение об установлении "финансового вклада в бюджет [ЕС], который должен быть сформирован из этой чистой прибыли для поддержки Украины". Данный сбор будет "соответствовать договорным обязательствам, а также праву [ЕС] и международному праву", говорится в директиве.

Страны-члены также определят, какую сумму смогут хранить центральные депозитарии ценных бумаг, помимо средств, необходимых для покрытия юридических и управленческих расходов. Сроки принятия таких мер пока не оговариваются.

Директива, которую предстоит официально оформить в ближайшие недели, не предусматривает конфискацию самих финансовых активов России.

Как сообщалось ранее, ЕК планирует получить около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных российских средств. При этом площадка Euroclear только за 9 месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд.

В декабре Еврокомиссия внесла на утверждение в Совет ЕС директиву, которая в качестве первого шага в процессе конфискации доходов от реинвестиции российских активов подразумевает обязательство помещать данные доходы на отдельный банковский счет. Впоследствии эти деньги будут облагаться европейским налогом, близким к 100%, поступления от которого будут перечисляться напрямую в бюджет ЕС. Таким образом будет осуществляться их изъятие для дальнейшего использования по усмотрению Еврокомиссии, например для нужд финансирования программ поддержки Украины.