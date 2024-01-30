Турция может заняться сжижением импортируемого природного газа для дальнейшей продажи

По данным Ekonomim, одобрение законопроекта позволит стране стать центром торговли природного газа благодаря возможности продавать его в виде СПГ на мировых рынках

АНКАРА, 30 января. /ТАСС/. Парламент Турции рассматривает законопроект, который позволит задействовать установки для сжижения как добываемого в республике, так и импортного природного газа для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim.

Одобрение законопроекта, отмечает издание, позволит Турции стать центром торговли природного газа благодаря возможности продавать его в виде СПГ на мировых рынках. Заводы по сжижению природного газа могут быть созданы в объявленных Министерством энергетики и природных ресурсов Турции зонах возобновляемых источников энергии.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля 2023 года и касались компании Botas и других поставщиков.

Выступая 4 сентября 2023 года в Сочи по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании проект дорожной карты реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня находится учреждение совместной рабочей группы. В конце декабря 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что реализация проекта может начаться в 2024 году, дорожная карта будет принята в ближайшее время.

Обсудить сам проект планируется во время ожидающегося в феврале визита президента России в Турцию.