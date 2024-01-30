В Сочи внедрили новую электронную систему подсчета туристов

В ней будут зафиксированы все отели и гостиницы с указанием количества туристов из других регионов, а также дней их проживания

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Электронную программу подсчета туристов, влияющую на собираемость курортного сбора, внедрили в Сочи. Об этом сообщила в Telegram-канале первый заместитель главы Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина.

"В январе внедрена электронная программа подсчета туристов, влияющая на собираемость курортного сбора. Сегодня мы видим, что не все средства размещения добросовестно относятся к этому вопросу, выявляются факты наличного сбора средств", - говорится в сообщении.

В электронной системе будут зафиксированы все отели и гостиницы с указанием количества туристов из других регионов, а также дней их проживания. "Уже в феврале мы будем видеть отклонения в сумме по каждому средству размещения и принимать меры контроля", - добавила Калинина.

Замглавы также пояснила, что совместно с Торгово-промышленной палатой города Сочи запланирован ряд семинаров с руководителями отелей и гостиниц курорта для исполнения норм требований законодательства. Ближайшие мероприятия проведут в феврале.

В 2023 году Сочи принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих. Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.