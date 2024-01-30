В Перми стоимость строительства третьего моста через Каму увеличилась на 20 млрд рублей

Она составляет 65 млрд рублей

ПЕРМЬ, 30 января. /ТАСС/. Стоимость строительства третьего моста через Каму в Перми увеличилась на 20 млрд рублей и теперь составляет 65 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

"Согласно заключению Главгосэкспертизы стоимость проекта составляет 65 млрд рублей. В настоящее время правительство Пермского края привлекает источники финансирования, включая внебюджетные", - сказали в региональном Минтрансе.

После завершения проектирования, по предварительным прогнозам, стоимость реализации проекта строительства третьего моста через Каму составляла 45 млрд рублей. Согласно проекту, мост планируется построить в створе улицы Окулова (площадь Гайдара) вблизи железнодорожного вокзала Пермь-2. Завершить строительство моста предполагается до 2027 года. Однако, по данным Минтранса края, точные сроки начала и окончания строительно-монтажных работ еще не определены, они будут установлены после привлечения источников финансирования проекта. "Реализацию отдельных этапов проекта планируется вести параллельно", - добавили в министерстве.

Новый мост через Каму включен в перечень объектов автодорожного строительства Пермского края и адресную инвестиционную программу региона. Предполагается, что третий мост разгрузит существующий Коммунальный мост, который будет реконструирован после строительства нового. Впоследствии, как сообщали ранее в Минтрансе Прикамья, третий мост станет еще одной связью двух берегов Камы и даст импульс для развития правобережной части Перми.

Сейчас два берега Камы, на которых расположена Пермь, связываются двумя мостами: Коммунальным и Красавинским. Коммунальный мост был построен в 1967 году, его длина составляет около 1 км. Красавинский мост длиной более 1,5 км был открыт для движения в 2005 году. Он позволил разгрузить Коммунальный мост от транзитного транспорта и пустить его по западной окраине города.