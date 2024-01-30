Evraz планирует завершить к 2035 году модернизацию водоснабжения на Евраз НТМК

Компания также намерена завершить первый этап в 2028 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Evraz планирует реализовать проект по модернизации водоснабжения на Евраз НТМК (Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат) до 2035 года. Компания намерена завершить первый этап в 2028 году, инвестиции оцениваются в 14 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах Международной выставки-форума "Россия" директор Evraz по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.

"Наша задача сейчас - зациклить каждый технологический процесс, возвращать воду в производство на каждом переделе. Модернизация системы водоснабжения комбината потребует не только замены оборудования, но и обновления инженерных коммуникаций - протяженность сетей водооборотных циклов и главных водоводов составляет около 85 километров. Проект реализуется в несколько этапов. Первый этап оценивается в сумму 14 млрд рублей и завершится в 2028 году", - сказал он, отметив, что первый этап проекта включает в себя техперевооружение насосных станций конвертерного и колесобандажного цехов комбината и строительство дополнительных насосных станций. Полностью реализовать проект планируется к 2035 году.

Кроме того, Епифанцев сообщил, что в 2024 году инвестиции компании в экологические проекты запланированы в размере около 10 млрд рублей. "70% этого бюджета - наши мероприятия по федеральному проекту "Чистый воздух". Это основной экологический приоритет компании, мы прикладываем максимум усилий, чтобы реализовать все запланированные проекты Евраз ЗСМК и Евраз НТМК в срок до 2026 года", - добавил он.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.