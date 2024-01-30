СМИ: бизнес в Западной Африке опасается последствий выхода трех стран из ECOWAS

По оценке журнала Jeune Afrique, выход нескольких стран из сообщества может повлечь за собой закрытие границ

НАЙРОБИ, 30 января. /ТАСС/. Многие западноафриканские предприниматели опасаются возобновления финансовых санкций и появления торговых барьеров после того, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщает журнал Jeune Afrique со ссылкой на свои источники.

"Если эмбарго возобновится, независимо от того, со стороны ECOWAS или нет, у нас больше не будет доступа к потребительским товарам и к топливу, которое необходимо для работы нашей промышленности", - приводит издание слова источника. Он подчеркнул, что в случае введения санкций Центральный банк государств Западной Африки (BCEAO) их немедленно применит.

По оценке журнала, выход нескольких стран из ECOWAS может повлечь за собой закрытие границ. Это поставит под угрозу соглашение о свободной торговле, которое играло важную роль в устранении торговых барьеров. Более того, закрытые границы затруднят свободное перемещение жителей западноафриканских стран внутри сообщества.

"Главное достижение ECOWAS заключалось в том, что можно было перемещаться между странами сообщества без разрешения или необходимости получать визу", - сказала политолог, председатель Африканской сети по вопросам безопасности (ASSN) Ниагале Багайоко в интервью французской радиостанции RFI. Багайоко считает, что именно в этом вопросе трем странам "необходимо будет разработать стратегии [дальнейших действий]". Она полагает, что если в политическом плане население скорее поддержит выход стран из ECOWAS, то, взвесив экономические последствия, оно, напротив, может изменить свое мнение.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). В совместном коммюнике они отметили, что сообщество не помогало в борьбе с терроризмом и вводило против них незаконные санкции.