Мишустин заявил о выполнении национальных целей на 2023 год

Премьер-министр пояснил, что этого удалось добиться за счет реализации госпрограмм, стратегических инициатив, оперативных действий федеральных органов исполнительной власти и правительства в целом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Средний уровень выполнения нацпроектов сейчас близок к 100%, а национальные цели на 2023 год выполнены полностью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%", - сказал глава кабмина на стратегической сессии по реализации нацпроектов, отметив, что пока во всех сферах, которые охватывают эти проекты, есть весомые результаты.

"А если говорить о национальных целях, то планы на прошлый год исполнены полностью", - констатировал премьер. Он пояснил, что этого удалось добиться за счет реализации госпрограмм, стратегических инициатив, оперативных действий федеральных органов исполнительной власти и правительства в целом.

Сфера здравоохранения

Мишустин подкрепил свои слова статистикой и напомнил, что "в части медицины было построено или реконструировано примерно 900 больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов, отремонтировано свыше 4 000 медицинских учреждений, приобретено и смонтировано почти 2 000 быстро возводимых модульных конструкций, поставлено около 14 тыс. единиц автомобильного транспорта".

Помимо этого, в сфере здравоохранения на сегодняшний день обеспечено электронное межведомственное взаимодействие при направлении документов на экспертизу при определении группы инвалидности, рассказал глава кабмина. По его словам, это позволило более чем в три раза сократить время, необходимое человеку с ограничениями по здоровью для оформления соответствующих документов и справок.

Образование

Премьер отметил, что серьезные результаты есть и в реализации образовательных проектов. Так, в регионах создано свыше 17 тыс. центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", 300 детских технопарков "Кванториум", 260 центров "IT-куб", в которых школьники осваивают современные информационные решения и технологии, рассказал Мишустин.

Он также указал на то, что в дошкольных организациях для детей, которые младше трех лет, появилось больше 260 тыс. дополнительных мест. "Это позволило вплотную приблизить соответствующий показатель в национальном проекте к 100%", - сообщил глава кабмина.

Наука

Как рассказал Мишустин, в рамках нацпроектов созданы 15 научно-образовательных центров, объединяющих потенциал почти 160 вузов, более 140 профильных учреждений и 400 предприятий. Еще семь центров строятся для проектов мегасайенс. Открыты более 700 лабораторий под руководством молодых ученых, добавил премьер.

Инфраструктура

Глава правительства рассказал о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры: по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" "всего по стране уложено свыше 31 тыс. км трасс". Общий пассажиропоток по центральному транспортному узлу составил в 2020-2023 годах 2,7 млрд человек.

Также были построены 33 объекта на аэродромах, введены в эксплуатацию 18 объектов в морских портах. "Прирост производственной мощности морских портов превысил 156 млн тонн", - уточнил Мишустин.

Экология

В части экологии премьер-министр отметил значительные успехи: "На 21% снижен объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, почти на треть сократились их сбросы и в объекты Байкальской природной территории". По словам Мишустина, в результате условия проживания стали комфортными для 17 млн человек.