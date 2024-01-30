Лавров: Гамбия конкретизирует перечень проектов, где может поучаствовать бизнес РФ

Главы МИД России и Гамбии подтвердили настрой на расширение торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Гамбия конкретизирует список проектов, в которых может принять участие российский бизнес. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД республики Момоду Тангарой.

"Сегодня мы подтвердили настрой на расширение торгово-экономического сотрудничества, обозначили перспективные направления, в частности, такие как строительство, модернизация инфраструктурных проектов, транспорт, сельское хозяйство, туризм. Договорились оказывать всем этим направлениям необходимую организационную, дипломатическую поддержку. В частности, договорились способствовать созданию условий для установления прямых контактов между деловыми кругами России и Гамбии, а также наши гамбийские друзья обещали конкретизировать перечень проектов, которые они планируют реализовать на своей территории и в которых может принять участие российский бизнес", - сказал российский министр.