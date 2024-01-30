МВФ считает, что цена барреля нефти в 2024 году составит $79,1

По данным исследования, в 2023 году средняя цена нефти упала приблизительно на 16%

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что средняя цена барреля нефти составит в 2024 году $79,1, а в следующем - $75,31. Об этом говорится в январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"Ежегодные средние цены на нефть, как прогнозируется, снизятся в 2024 году примерно на 2,3%, в то время как цены на сырьевые товары, за исключением топлива, снизятся, как ожидается, на 0,9%. <...> Средняя предположительная цена нефти в долларах США за баррель, отталкиваясь от фьючерсных рынков по состоянию на 29 ноября 2023 года, составит $79,1 в 2024 году и $75,31 в 2025 году", - указывается в исследовании.

Как в нем отмечается, в 2023 году средняя цена нефти упала приблизительно на 16%. "В октябре 2023 года в контексте конфликта в Газе и Израиле цены на нефть сначала выросли. Но затем обеспокоенность относительно региональной эскалации конфликта уменьшилась. Нынешние прогнозы опираются на выводы о том, что цены на топливные и нетопливные сырьевые товары понизятся в 2024 и 2025 годах и что понизятся [банковские] процентные ставки в крупных экономиках", - пишут эксперты фонда.