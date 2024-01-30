В Хакасии заявили, что увеличение экспорта угля принесет в бюджет 400 млн рублей

Министр экономического развития региона Роман Ковтун отметил, что отгрузка на восток является единственным рентабельным направлением по вывозу

ТАСС, 30 января. Увеличение экспорта угля в Хакасии в восточном направлении на 7% принесет дополнительные доходы в республиканский бюджет в размере 400 млн рублей. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун.

"На этот год [квота на вывоз угля в восточном направлении] у нас 6,5 млн тонн, это плюс 7% к прошлому году. <…> По нашим оценкам, это дополнительно принесет [в бюджет республики] 400 млн рублей", - сообщил Ковтун.

По его словам, отгрузка на восток является единственным рентабельным направлением по вывозу угля. Он отметил, что в 2023 году квота по вывозу в 6,1 млн тонн была полностью выполнена.

Как сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития Хакасии, на угледобывающих предприятиях региона занято около 5,5 тыс. человек и 12,5 тыс. человек в смежных отраслях экономики, а с учетом их семей от угледобывающей отрасли зависит около 50 тыс. жителей республики (около 10%). Всего на территории Хакасии действуют восемь угледобывающих предприятий, которые добыли в прошлом году более 26,3 млн тонн угля.