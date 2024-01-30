Германский профсоюз 1 февраля собирается провести масштабную забастовку в аэропортах

Принять участие в стачке могут 25 тыс. сотрудников служб безопасности

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Профсоюз Verdi призвал к масштабным забастовкам в германских аэропортах 1 февраля. Об этом, как сообщает агентство DPA, сообщил представитель этого объединения.

К стачке могут присоединиться 25 тыс. сотрудников служб безопасности. Это может привести к тому, что пассажиры не будут успевать проходить досмотр и контроль. Вследствие будут отменены сотни авиарейсов по всей Германии.

Verdi ранее уже призывал к стачке работников сферы общественного транспорта. Эта забастовка запланирована на 2 февраля.

Профсоюз требует для своих сотрудников улучшения условий труда и увеличения заработной платы.