Московский завод выпустил линейку кабелей для работы в экстремальных условиях

Новые кабельные конструкции можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники предприятия "Спецкабель" в Москве разработали линейку кабелей для работы в экстремальных условиях, они сделаны из отечественных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Инженеры столичного предприятия "Спецкабель" разработали новую конструкцию универсальных кабелей повышенной тепло-морозостойкости. Они предназначены для работы в силовых и слаботочных цепях, системах автоматики, аналоговой и цифровой связи, при этом выдерживают экстремальные температуры. <...> Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло-морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Овчинского.

По его словам, также изделия устойчивы к широкому спектру внешних факторов - воздействию минеральных масел, буровых растворов, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса, в металлургии и энергетике. Серия уже готова к промышленному запуску, в год планируется производить около 500 км кабеля.

Новая линейка входит в серию, в которой представлены универсальные изделия для нефтегазового комплекса, стойкие к ультрафиолету, маслам, агрессивным средам, морской воде и соляному туману, а также ударам и вибрациям. В 2023 году серия составила около 10% от продаж всей кабельной продукции завода, добавили в пресс-службе.