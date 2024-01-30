Комитет Думы одобрил продление эксперимента по маркировке ввозимого в РФ алкоголя

Продление эксперимента одобрили до 31 мая 2026 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предусматривается продление эксперимента по маркировке федеральными специальными марками (ФСМ) ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада, до 31 мая 2026 года. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Эксперимент по маркировке ввозимой в РФ алкогольной продукции проводится с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года. По состоянию на 30 июня 2023 года эксперимент проводился в Москве и Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан. В эксперименте было задействовано 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 организаций - импортеров алкогольной продукции.

При этом с начала пилота наблюдается тенденция как к увеличению количества участников, так и к расширению территории его проведения, что указывает на его успешную реализацию, отмечают авторы документа. "Вместе с тем сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация, а также ряд ограничений, вводимых недружественными странами, несут риск введения такими странами запрета на маркировку ФСМ поставляемой в Российскую Федерацию алкогольной продукции на их территории. В связи с этим представляется целесообразным продлить срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года, что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты, а также объективно оценить возможность переноса на территорию Российской Федерации маркировки всей ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции", - говорится в пояснительной записке.