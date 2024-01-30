В МВФ считают, что выход части стран из ECOWAS отрицательно повлияет на торговлю

Сообщество ранее ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от находящихся у власти в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), вероятно, окажет негативное влияние на торговлю и экономический рост в регионе, но однозначную оценку давать пока рано. Об этом сообщил главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша на брифинге по январскому обновлению к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"Что касается воздействия выхода Мали, Нигера и Буркина-Фасо из ECOWAS, о котором было объявлено вчера, мы, конечно, следим за этим, мы обратили внимание, - ответил он на вопрос журналиста. - Пока немного рано оценивать, какое это будет иметь влияние. Но, конечно, по нашим оценкам, в целом наличие интегрированного экономического пространства благоприятно для торговли, для более значимого экономического роста. Отход от этого будет иметь противоположный эффект".

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о решении выйти как можно быстрее из ECOWAS. В совместном заявлении трех стран подчеркивается, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Все три страны уже официально уведомили ECOWAS о своем решении покинуть организацию.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сообщество ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от находящихся у власти в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов.