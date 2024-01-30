США и Украина договорились вместе расследовать злоупотребления американской помощью

Меморандумы подписали глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч и исполняющий обязанности генерального инспектора Министерства обороны США Диана Шоу

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. США и Украина договорились о совместном расследовании возможных случаев злоупотребления американской помощью Киеву. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, Государственный департамент США и Министерство обороны США подписали два меморандума о взаимопонимании, сообщает САП в своем Telegram-канале. "Стороны ожидают, что меморандумы обеспечат тесное сотрудничество и быстрое взаимодействие между компетентными органами Украины и Соединенных Штатов в совместных расследованиях в случае потенциальных злоупотреблений со средствами, выделенными правительством США в помощь украинскому народу", - говорится в сообщении.

Меморандумы подписали глава САП Александр Клименко, генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч и исполняющий обязанности генерального инспектора Министерства обороны США Диана Шоу.

Генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) прибыли в понедельник в Киев для обсуждения вопроса контроля над распределением получаемой Украиной помощи.

Ранее Аппарат генерального инспектора Минобороны США сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". Согласно его оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд. Согласно подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружений.