Особый акцент в медиахолдинге СГ сделают на цифровизацию

По словам советника-посланника посольства Белоруссии в России Александра Шпаковского, предусмотрено создание редакции печатных СМИ, телеканала и цифровой редакции

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Особое внимание в новом медиахолдинге Союзного государства будет уделено цифровизации работы. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Александр Шпаковский.

По его словам, предусмотрено создание трех редакций: редакции печатных СМИ, телеканала и цифровой редакции, которой "планируется уделить повышенное внимание".

"Особый акцент предполагается сделать на цифровизацию, исходя из того, что мы видим тенденции к увеличению количества интернет-пользователей в Белоруссии и России. На сегодняшний день это более 90% граждан. Также мы отмечаем, что примерно треть нашего общества использует только интернет в качестве источника получения информации, в том числе новостного, политического содержания", - подчеркнул советник-посланник.

Он признал, что цифровая составляющая в существующем пуле союзных СМИ недостаточна и в определенном смысле хромает, но это не вина журналистов, работающих в газетах. "Просто та нормативно-правовая база, те бюджеты, те задачи, которые были поставлены перед этими средствами массовой информации, формулировались в конце 90-х годов. Сейчас ситуация принципиально иная, и, естественно, нам нужно трансформировать, модернизировать наши союзные СМИ", - объяснил Шпаковский.

В понедельник Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии утвердил создание союзного медиахолдинга. Всего на заседании, которое провели президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, было принято 15 документов. Среди них в том числе значится "постановление Высшего государственного совета Союзного государства "О создании медиакомпании Союзного государства".

Президент Белоруссии в начале апреля 2023 года на заседании Высшего госсовета СГ обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, необходим для того, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца".