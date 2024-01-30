Медиахолдинг СГ зарегистрируют в России с представительством в Белоруссии

Советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский отметил, что на сегодняшний день стоит задача подготовки устава этой структуры и ее регистрации

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Будущий медиахолдинг Союзного государства будет зарегистрирован в РФ с представительством в Белоруссии. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский.

"На самом деле речь идет о создании автономной некоммерческой организации "Объединенная редакция средств массовой информации Союзного государства". Эта автономная некоммерческая организация будет зарегистрирована в РФ, в российском правовом поле, в Республике Беларусь будет представительство с правами юридического лица", - сказал он.

На сегодняшний день, продолжил Шпаковский, перед Министерством информации Белоруссии и Минцифрой России стоит задача подготовки устава этой структуры и ее регистрации.

"Параллельно запускается процесс подготовки межгосударственного договора, в котором будет подробно прописана структура этого медиахолдинга и будет предусмотрена процедура аннулирования прежнего межгосударственного договора, в рамках которого в 1998 году была создана Телерадиовещательная организация союза. То есть тот пул союзных СМИ, который существует сейчас и который, как отметил президент Александр Лукашенко, не устраивает глав государств, органы власти наших государств, ну и наверное не отвечает тем информационным вызовам современности, с которыми сталкивается Беларусь и РФ", - пояснил советник-посланник.

Накануне Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии утвердил создание союзного медиахолдинга. Всего на заседании, которое провели президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, было принято 15 документов. Среди них значится "постановление Высшего государственного совета Союзного государства "О создании медиакомпании Союзного государства".

Президент Белоруссии в начале апреля 2023 года на заседании Высшего госсовета СГ обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, необходим для того, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". В начале июля прошлого года пресс-служба Минцифры России в ответ на запрос ТАСС сообщила, что Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, однако ряд вопросов требует решения Высшего госсовета, заседание которого состоится уже в 2024 году. В министерстве заявили, что план создания медиахолдинга СГ был согласован профильными министерствами Белоруссии и России, но вместе с этим отметили, что некоторые аспекты данной реформы требуют позиций других органов государственной власти.