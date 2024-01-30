В Минфине заявили, что продажа алкоголя на внутренних рейсах не создаст правонарушений

В министерстве отметили, что "российским законодательством запрещено распитие алкогольной продукции в аэропортах"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Временное разрешение продажи алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа не создаст риски нарушения действующего запрета на распитие алкоголя в аэропортах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

Ранее сегодня газета "Известия" сообщила, что такой законопроект правительства Госдума рассмотрит в марте.

"Российским законодательством запрещено распитие алкогольной продукции в аэропортах. За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность. Законопроектом не планируется снимать этот запрет, поэтому риск возникновения правонарушений минимален. Кроме того, правилами авиакомпаний также запрещено употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были предложены на борту воздушного судна", - ответили в пресс-службе на вопрос о возможных рисках правонарушений.

В Минфине отметили, что законопроект внесен правительством в Госдуму в ноябре 2023 года и предусматривает поддержку владельцам магазинов duty free, пострадавшим в период пандемии и от введенных санкций. Законопроектом предусматривается временное снятие запрета (до 30 июня 2026 года) на розничную продажу алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа.