Атор книги "Черный лебедь" заявил, что США столкнутся со спиралью растущего долга

Нассим Талеб определил растущую долговую нагрузку как "белого лебедя" - риск, который более вероятен, чем неожиданное событие - "черный лебедь"

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. США сталкиваются со спиралью растущего долга, и дефицит бюджета страны вырастет до такой степени, что потребуется чудо, чтобы возместить ущерб. Такое мнение выразил ученый, риск-аналитик, автор книг "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Нассим Талеб.

"Пока Конгресс будет продлевать лимит долга и заключать сделки, потому что они боятся последствий правильных действий - такова структура политической системы, - в конце концов у вас будет долговая спираль", - приводит агентство Bloomberg его слова.

Талеб определил растущую долговую нагрузку как "белого лебедя" - риск, который более вероятен, чем неожиданное событие - "черный лебедь". Ученый отметил, что "белый лебедь" включает в себя не только дефицит бюджета США, но и экономику, которая сейчас гораздо более уязвима к потрясениям, чем в предыдущие годы. Он видит причину этого в глобализации, из-за которой проблемы в одном регионе могут отразиться по всему миру, пишет агентство.

"Нам нужно что-то, что придет извне, или, может быть, какое-то чудо", - ответил Талеб на вопрос о том, как может закончиться спираль долга. "Это наводит меня на мрачные мысли по поводу всей политической системы в западном мире", - добавил он.