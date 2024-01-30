Райффайзенбанк увеличил комиссию за переводы в долларах и евро

Ее размер достиг 1 тыс. в этих валютах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Райффайзенбанк увеличил максимальный размер комиссии за переводы в долларах и евро с 300 до 1 тыс. в этих валютах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

"Комиссия за проведение платежа, как и прежде, составит 2% от суммы перевода, если он оформлен в Райффайзен Онлайн, и 3% при оформлении в клиентском офисе. Изменится только максимальный размер комиссии - теперь она составит до 1 000 долларов США или евро", - указано в сообщении.

Уточняется, что для других иностранных валют комиссия рассчитывается как эквивалент суммы от $15 до $1 тыс. в валюте перевода.

С 3 июля 2023 года Райффайзенбанк перестал проводить исходящие переводы в евро в некоторые страны из-за ограничений, введенных банками-корреспондентами. Так, не получится провести перевод в евро, если банк получателя находится в одной из следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдавия, ОАЭ, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.