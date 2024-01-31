В Белоруссии при составлении базы "тунеядцев" будут учитывать данные, полученные из РФ

Белорусскому МВД также предписывается предоставлять в министерство труда и социальной защиты сведения о гражданах, состоящих на миграционном учете в России, говорится на Национальном правовом интернет-портале республики

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии при составлении базы данных трудоспособных лиц, не занятых в экономике, будут учитывать информацию, полученную от российской стороны. Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ вносит изменения в постановление белорусского правительства от 31 марта 2018 года, которое обязывает не занятых в экономике трудоспособных граждан страны полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. В частности, добавляется пункт, согласно которому "Министерство внутренних дел [Белоруссии] на основании информации, представленной Министерством внутренних дел Российской Федерации, <...> передает в Государственный пограничный комитет [Белоруссии] информацию о гражданах Республики Беларусь, выехавших с территории Российской Федерации и въехавших на территорию Российской Федерации через пункты пропуска государственной границы Российской Федерации". Также белорусскому МВД предписывается предоставлять в министерство труда и социальной защиты республики "сведения о гражданах, <...> состоящих на миграционном учете в Российской Федерации, на основании информации, представленной Министерством внутренних дел Российской Федерации".

"Государственный пограничный комитет ежеквартально <...> предоставляет в министерство труда и социальной защиты сведения о гражданах в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста, выехавших за пределы Республики Беларусь, а также с территории Российской Федерации и отсутствующих суммарно 30 и более календарных дней в квартале, за который формируется база данных", - указано в постановлении.

Документ также уточняет перечень лиц, относимых к не занятым в экономике, и порядок работы с базами данных таких лиц.

Постановление Совмина Белоруссии о не занятых в экономике гражданах было принято в рамках реализации президентского декрета "О содействии занятости населения", вносившим изменения в так называемый декрет "о тунеядцах", вызвавший в стране протесты в 2017 году. В соответствии с новым декретом, введенный ранее налог на тунеядство, предусматривавший ежегодные сборы с неработающих и не платящих более полугода налоги трудоспособных граждан, был заменен полной оплатой жилищно-коммунальных услуг. Для этого в республике сформировали базу лиц, не занятых в экономике.