Bloomberg: российский предприниматель Рыболовлев проиграл суд Sotheby's

Миллиардер обвинял аукционный дом в содействии завышению цен на произведения искусства, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев проиграл суд аукционному дому Sotheby's, который миллиардер обвинил в содействии завышению цен на произведения искусства. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, присяжные вынесли решение в пользу Sotheby's по всем пунктам, которые были выдвинуты в гражданском иске. Рыболовлев обвинял аукционный дом в том, что он помогал арт-дилеру завышать цены на предметы искусства, которые миллиардер приобретал.

По данным Bloomberg, истец утверждал, что в течение более 10 лет приобрел у арт-дилера 38 произведений искусства за $2 млрд. Рыболовлев считает, что переплатил свыше $1 млрд и требовал от арт-дилера вернуть ему эти деньги.

В исковом заявлении, поданном в федеральный суд района Манхэттен, торговый дом обвинялся в "оказании конкретной помощи в совершении крупнейшего арт-мошенничества в истории". В том числе речь идет о картине Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которую Рыболовлев сначала купил у арт-дилера за $128 млн. Однако в ноябре прошлого года россиянин выставил полотно на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Картина была продана за рекордные $450,3 млн, то есть примерно в 3,5 раза дороже цены, за которую Рыболовлев ее приобрел.