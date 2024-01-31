"Росгеология" видит потенциал экспорта своих технологий для ГРР на Ближний Восток и в СНГ

По словам генерального директора Сергея Горькова, холдинг планирует активно продвигать свой вибросейсмический источник нового поколения М3 в страны Персидского залива

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Росгеология" видит потенциал экспортных поставок своих технологий для геологоразведки в страны Ближнего Востока и в страны СНГ. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках выставки-форума "Россия" генеральный директор холдинга Сергей Горьков.

"Поэтому сначала будем двигаться на российском рынке, но потихонечку будем осваивать и зарубежные. Начнем, наверное, с Персидского залива, - сказал он. - Возможно, и со стран СНГ, потому что нам понятно, как у них все структурировано, как у них работает нефтегазовый комплекс. Мы участвовали в Туркменистане в тендере, планируем участвовать в Казахстане, в Узбекистане".

Глава "Росгеологии" отметил, что первой задачей холдинга является обеспечение отечественным оборудованием российского рынка геологоразведки (ГРР), потому что на нем ранее работали на французском и американском оборудовании.

Горьков добавил, что в этом году "Росгеология" планирует активно продвигать свой вибросейсмический источник нового поколения М3 в страны Персидского залива. "Это, конечно, большая перспектива для внутреннего рынка. Но и для бурового станка, и для М3 мы видим в том числе и экспортный потенциал - в первую очередь в азиатских странах, на Ближнем Востоке", - подчеркнул глава холдинга.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.