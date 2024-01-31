В "Росгеологии" заявили о необходимости инвестиций в ГРР нефти

Глава холдинга Сергей Горьков отметил, что пока никто существенно не заметил падения потребления этого вида топлива в мире

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пик потребления нефти в мире еще не пройден, поэтому продолжать инвестиции в ее геологоразведку необходимо. Такое мнение высказал в интервью ТАСС в рамках выставки-форума "Россия" генеральный директор холдинга Сергей Горьков.

"Я считаю, что пик по нефти еще точно не пройден. У нас еще половина населения планеты не потребляет энергию в достаточном количестве", - сказал он.

На вопрос, стоит ли продолжать инвестиции в геологоразведку нефти, Горьков ответил: "Не стоит, а обязательно нужно".

Глава "Росгеологии" отметил, что пока никто существенно не заметил падения потребления нефти в мире. Он напомнил, что есть еще крупные регионы мира и континенты, которые еще раньше не сильно развивались, поэтому в мире есть достаточно большой накопленный ресурс для увеличения энергопотребления. "Мы говорим про Латинскую Америку, про Африку. И могу сказать, что даже крупные страны Юго-Восточной Азии еще далеко не достигли того объема потребления, который есть, к примеру, в Европе и в США, или даже в России. Это означает, что есть еще достаточно большой гандикап", - пояснил он.

Кроме того, Горьков обратил внимание, что иссякают запасы легкодоступной нефти. "Это касается в целом мировой ситуации - Северное море, Мексиканский залив, Западная Сибирь. Понятно, что нужно будет идти в более сложные запасы. Легкие запасы будут замещаться сложными, добыть нефть будет сложнее", - продолжил глава "Росгеология".

По его мнению, снижение спроса на какой-либо вид энергоресурсов не происходит однолинейно. "И когда мы говорим, что на улице количество электромобилей, возьмем даже Москву, сильно увеличилось, то давайте не забывать, из чего электричество произведено. А если мы говорим, из чего произведено электричество, то давайте посмотрим, из чего автомобиль произведен. Мы тут же вернемся к углеводородам: пластик, обивки, шины, - подчеркнул Горьков. - Мы просто придем к тому, что смещается сам продукт. Изначально он может быть нефтью и газом, а на финише совсем другим. Будут замещаться продукты самого назначения сырья".

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.