Росагролизинг в 2023 году инвестировал в Донбасс и Новороссию порядка 4 млрд рублей

Регионам стал доступен льготный лизинг

КАЗАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Росагролизинг в 2023 году проинвестировал Донбасс и Новороссию на сумму порядка 4 млрд рублей. В 2024 году этим регионам стал доступен льготный лизинг, сообщил ТАСС генеральный директор Росагролизинга Павел Косов на полях выставки "ТатАгроЭкспо".

"В прошлом году мы проинвестировали в новые регионы порядка 4 млрд рублей. <…> С 2024 года мы работаем с новыми регионами по всем нашим программам без каких-либо ограничений. Поэтому, какая будет потребность, мы будем стараться ее максимально удовлетворить", - сказал Косов.

В октябре 2023 года в презентации директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова в ходе выступления на российской агропромышленной выставке "Золотая Осень 2023" сообщалось, что Росгролизинг в 2023 году поставил в Донбасс и Новороссию уже 307 единиц сельхозтехники, еще 675 единиц находится в разной стадии поставок. Отмечалось, что всего Росагролизинг в 2023 году поставил российским аграриям 1 707 тракторов, 1 235 комбайнов, 8 931 единиц прочей техники. Еще 14 019 единиц техники находится в разной стадии поставок.