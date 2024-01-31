Владивостокская таможня перейдет на ежедневный режим работы с 1 февраля

В 2023 году владивостокские таможенники выпустили 226 тыс. автотранспортных средств для личного пользования

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Владивостокская таможня переходит на семидневный рабочий график с 1 февраля 2024 года. Это позволит оформлять автомобили в бесперебойном режиме и сократит сроки оформления, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

"Таможенные посты и ранее оформляли товары физических лиц в выходные и праздничные дни. Однако это происходило исходя из оперативной ситуации или по заявкам. Как и было обещано, теперь такая работа будет осуществляться ежедневно с 8:30 до 20:30, когда удобно физическим лицам или их таможенным представителям. Главный результат, который мы ожидаем, - это ощутимое сокращение сроков выпуска, так как ранее он увеличивался из-за выходных дней", - приводит пресс-служба слова первого замначальника таможни Константина Пономарева.

В ведомстве уточнили, что переход удалось реализовать за счет увеличения штата отдела таможенного оформления и таможенного контроля в октябре 2023 года на 24 человека.

В 2023 году владивостокские таможенники выпустили 226 тыс. автотранспортных средств для личного пользования - в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. В основном это автомобили объемом двигателя до 1,8 л из Японии и Республики Кореи.