Рост экспорта краба через Приморье в Китай составил 69% в 2023 году

Общий вес отправленной на экспорт крабовой продукции составил 34,9 тыс. тонн

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Общий вес проконтролированной и отправленной из РФ на экспорт в КНР крабовой продукции в 2023 году составил 34,9 тыс. тонн. Это на 69% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба Приморского теруправления Росрыболовства.

"По итогам 2023 года должностными лицами Приморского территориального управления Росрыболовства для экспорта из Приморского края в Китай проверена легальность 1 475 партий дальневосточного краба. Общий вес проконтролированной и отправленной на экспорт в 2023 году крабовой продукции составил 34,9 тыс. тонн. Рост по сравнению с 2022 годом, когда было экспортировано 1 027 партий объемом 20,6 тыс. тонн, составил 69%", - сообщает ведомство.

Согласно межправительственному соглашению между КНР и Россией, отметили специалисты, при экспорте в Китай ННН-сертификации, которая подтверждает легальность происхождения и добычи морепродуктов, подлежат все партии краба.

По данным краевого правительства, в 2023 году экспорт продукции АПК из Приморья превысил $1,9 млрд. Рыбы и морепродуктов отправлено на $1,5 млрд, что составляет около 77% от всего объема экспортируемой агропродукции. Ее большая часть экспортируется в страны АТР.