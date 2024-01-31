Глава РЭЦ заявила, что провинция Ляонин намерена активно взаимодействовать с РФ в торговле

Первый меморандум, подписанный Российским экспортным центром и администрацией шэньянского района Ляочжун, предполагает развитие сотрудничества в расположенном на этой территории Российско-китайском промышленном парке

ШЭНЬЯН /Китай/, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Северо-восточная провинция КНР Ляонин настроена на результативное торгово-экономическое взаимодействие с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в ходе первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который проходит в регионе.

"Провинция Ляонин демонстрирует ответственное, серьезное намерение - не протокольно, а с результатами - взаимодействовать с Россией и формировать очень конкретные проекты", - сказала Никишина. Она добавила, что на открытии выставки "Сделано в России" РЭЦ подписал с китайскими партнерами два меморандума.

Первый меморандум, подписанный РЭЦ и администрацией шэньянского района Ляочжун, предполагает развитие сотрудничества в расположенном на этой территории Российско-китайском промышленном парке. "Парк заинтересован привлекать российских резидентов и готов предоставлять различные льготы, чтобы российские резиденты создавали там производство либо части производства", - рассказала глава РЭЦ. Она отметила, что политика парка делает производственные процессы более дешевыми, а готовые товары - более конкурентоспособными.

Второй меморандум, подписанный РЭЦ и управлением коммерции провинции Ляонин, "говорит о расширении дальнейшего сотрудничества между российским бизнесом и ляонинскими компаниями по различным активностям, аналогичным фестивалю "Сделано в России", указала Никишина.

По ее словам, один крупный китайский дистрибьютор, увидев, каким спросом пользуется российская продукция на выставке, принял решение сделать закупки больших оптовых объемов ряда российских товаров. Руководство этой компании сразу поняло, что "российская продукция прошла тест на успех и позитивное восприятие потребителей", отметила Никишина.

Ранее вице-губернатор провинции Ляонин заявил на прошедшей в Шэньяне конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, что одно из китайских предприятий закупило в первый день выставки "Сделано в России" продукцию на 1 млрд юаней (почти $140 млн). Он сказал, что увидел на открытии ярмарки, "как мука, шоколад, мороженое и королевский краб из России сметаются с прилавков подчистую".

"Сделано в России"

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь, принимают участие более 150 компаний из 41 региона России. Они представили почти 1,5 тысячи наименований товаров: от мороженого и морепродуктов до зерна и алкогольных напитков. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле. Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.