Сбербанк подал заявление о банкротстве красноярского экс-депутата Гольдмана

По информации из судебных материалов, размер его основного долга на 28 января составлял 609,5 млн рублей, а неустойки - 4,8 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Сбербанк подал заявление о банкротстве экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края, предпринимателя Романа Гольдмана, находящегося в федеральном розыске, из-за долга в более чем 600 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда региона.

Экс-депутат Гольдман был объявлен в федеральный розыск 24 ноября 2023 года после возбуждения уголовного дела о мошенничестве после обращений сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в состав "Голдман Групп").

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ПАО "Сбербанк" о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Гольдмана Р. Г.", - говорится в сообщении. По информации из судебных материалов, размер основного долга на 28 января составлял 609,5 млн рублей, а неустойки - 4,8 млн рублей.

В настоящий момент в Арбитражном суде края рассматривается еще несколько исков в отношении структур Гольдмана. Так, компания "Регион Финанс", действующая в качестве представителя владельцев облигаций, требует взыскать более 1 млрд рублей задолженности по облигациям с компании "Голдман Групп". Росбанк требует взыскать с торгового дома "Мясничий" 30,4 млн рублей, центр охраны труда и промышленной безопасности и комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района взыскивают с компании "АгроЭлита" 951 тыс. рублей, также в отношении этой компании рассматривается иск о банкротстве.

О Гольдмане

Гольдмана, который был депутатом Заксобрания Красноярского края с 2011 года, досрочно лишили полномочий 23 ноября 2023 года по уголовному делу о небрежном хранении оружия. Ранее суд установил, что в июле 2022 года Гольдман не исключил доступ посторонних лиц к карабину "Сайга-410К" и не менее пяти патронам к нему, которые хранил в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил его к штрафу в 90 тыс. рублей по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем гибель человека.

Согласно данным системы СПАРК, холдинг Гольдмана занимается производством зерна, производством и продажей мясопродуктов, торговлей ГСМ. Согласно данным регионального главка МВД, размер арестованного имущества экс-депутата и аффилированных с ним структур составляет 1,5 млрд рублей.