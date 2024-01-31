В Башкирии вдвое увеличили выпуск мобильных установок подготовки нефти благодаря займу ФРП

Компания "Ойлтиммаш" производит до 260 комплектов модульных установок в год, сообщили в пресс-службе фонда

ТАСС, 31 января. Компания "Ойлтиммаш" (входит в группу "Ойлтим") модернизировала производственные площадки в городе Кумертау в Башкирии благодаря займу Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Это позволило нарастить мощности по производству мобильных модульных установок для нефтепереработки вдвое - до 260 комплектов в год, сообщили ТАСС в пресс-службе ФРП.

"Компания "Ойлтиммаш" завершила первый этап модернизации на производственных площадках в Кумертау Республики Башкортостан. Благодаря этому удалось нарастить мощности по производству мобильных модульных установок для нефтепереработки в два раза - до 260 комплектов в год. Инвестиции в первый этап модернизации превысили 270 млн рублей, из которых 167 млн рублей в виде льготного займа по программе "Производительность труда" предоставил федеральный Фонд развития промышленности", - рассказали в фонде.

Гендиректор "Ойлтиммаша" Денис Савутин уточнил, что на предприятии повысилась степень автоматизации с 25% до 55%, выросла производительность труда на 58% и снизился брак более чем в три раза. Уровень локализации производства составляет 100%. Модернизация производства позволила создать 14 высокопроизводительных рабочих мест. На втором этапе планируется запустить новый производственный комплекс на территории опережающего развития в Кумертау, что позволит в два раза увеличить производство цистерн и резервуаров - до 500 единиц в год. Объем инвестиций в этот проект составляет 1,7 млрд рублей.

Мобильная установка подготовки нефти применяется на ранних стадиях добычи нефти и газа. Она состоит из блоков различного функционала: сепараторов, блоков хранения нефти и воды, горизонтально-факельных установок для выброса энергии, насосов, инженерных сетей. 80% производимых установок используются группой "Ойлтим", остальные 20% поставляются таким компаниям, как "Роснефть", "Газпромнефть", "Зарубежнефть". В компании рассчитывают, что расширение производства позволит российским компаниям сократить зависимость от импорта.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.