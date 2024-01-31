Часть бывшей промзоны "Огородный проезд" в Москве реорганизуют по программе КРТ

Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 63,7 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Инвестор создаст современный городской квартал на трех участках бывшей промзоны "Огородный проезд" в столичных районах Бутырский и Марьина Роща по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В течение восьми лет на части бывшей промзоны "Огородный проезд" площадью более 15 га появится современный городской квартал. Здесь построят свыше 192 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 63,7 млрд рублей. По итогам реализации проекта создадут 2,7 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что инвестор был определен в ходе торгов. Реорганизуемые участки расположены в районах Бутырский и Марьина Роща, в шаговой доступности находятся станции метро "Бутырская" и "Дмитровская". Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, жители северо-востока столицы получат новый многофункциональный квартал с необходимой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Вместо устаревших складов построят около 30 тыс. кв. м жилья по программе реновации, а также не менее 162 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Отмечается, что на участке появятся физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазный центр, гостиница, офисные здания, отделения банков, магазины, кафе, рестораны и другие объекты.