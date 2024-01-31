Продажи ГК "Астра" выросли в 2023 году до рекордных 11,2 млрд рублей

В группе компаний отметили, что на рост отгрузок повлияло расширение числа уникальных клиентов - этот показатель превысил 22,5 тыс.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Отгрузки или продажи российского разработчика прикладного и системного программного обеспечения (ПО) группы компаний "Астра" в 2023 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 75%, достигнув рекордных 11,2 млрд рублей благодаря активной экспансии бизнеса, развитию продуктов и сервисов экосистемы. Об этом говорится в сообщении компании.

На рост отгрузок повлияло расширение числа уникальных клиентов - этот показатель превысил 22,5 тыс., что на 41% выше уровня 2022 года. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений превысило в 2023 году 2,5 тыс. единиц, что более чем на 45% выше, чем на конец 2022 года.

"Результаты 2023 года соответствуют ожиданиям компании и большинства аналитиков, подтверждают эффективность выбранной стратегии развития. На показатели повлияли, в том числе, расширение экосистемы, развитие действующих продуктов и инструментов автоматизации, усиление сервисной составляющей и включение в продуктовый портфель новых востребованных решений", - говорится в сообщении.

В 2023 году компания приобрела "РеСолют", сервис для работы с исходным кодом GitFlic и платформу по управлению обучением Knomary, а для развития сервисного направления в периметре "Группы Астра" вместе с татарстанской ICL было создано совместное предприятие ICL Astra Services.

"Вместе с партнерами мы обеспечиваем взаимную технологическую совместимость, а затем комбинируем наши решения в рамках единого предложения. Тем самым мы помогаем клиентам - их у группы сейчас более 22 тыс. - экономить на стоимости внедрения и обслуживания ПО, минимизируем технические риски. Широкая экосистема совместимых партнерских продуктов усиливает наше ценностное предложение и обеспечивает мощный сетевой эффект продажам", - отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам Елена Бородкина.