ЦБ заявил, что проблема разблокировки активов инвесторов РФ может сохраниться в 2025 году

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщила, что работа над разблокировой активов будет продолжаться в 2024 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Работа над разблокировой активов российских инвесторов будет активно продолжаться в 2024 году, однако эта проблема может сохраниться и в 2025 году. Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

"Часть работы [по разблокировке активов] была уже проделана в 2023 году, часть работы перешла на 2024 год. Думаю, что и 2025 год вполне может быть себе годом, в котором мы будем решать проблемы с заблокированными активами", - сказала она.