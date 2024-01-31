Чистая прибыль бизнеса Raiffeisen Bank в РФ упала в 2023 году на 35%, до €1,3 млрд

Кредитный портфель сократился на 33,5%, указано в презентации банковской группы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Чистая прибыль российского бизнеса одной из крупнейших австрийских банковских групп - Raiffeisen Bank International AG (RBI) - по итогам 2023 года снизилась на 35%, до €1,3 млрд, следует из презентации группы. В 2022 году чистая прибыль группы в России составляла €2,05 млрд.

Снижение на 8% показал и чистый процентный доход, до €1,4 млрд. Чистые комиссионные доходы упали на 43%, до €1,15 млрд. Кредитный портфель сократился на 33,5%, до почти €6 млрд, тогда как на конец 2022 года он составлял почти €10 млрд. Средства клиентов снизились на 27%, до €14,6 млрд. Число сотрудников, свою очередь, выросло на 4,2%, а клиентов - на 1,7%, говорится в презентации группы.

RBI в России имеет дочернюю кредитную организацию - Райффайзенбанк, который работает в РФ с 1996 года.

В середине марта 2022 года стало известно, что RBI на фоне ситуации на Украине оценивает стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, "включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России". Позднее австрийская RBI сообщала, что получила несколько предложений о покупке российской "дочки". В свою очередь, в пресс-службе банка в России ТАСС сообщали, что Райффайзенбанк намерен продолжить работу в России вне зависимости от решений австрийской банковской группы по участию в капитале.