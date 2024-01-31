РЖД открыли движение по двухпутному участку на перегоне Исакан-Иса БАМа

До конца 2024 года "Российские железные дороги" построят вторые пути и двухпутные вставки еще на 12 перегонах, сообщили в холдинге

МОСКВА, 31 января./ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) завершили строительство и открыли движение поездов по двухпутной вставке на перегоне Исакан-Иса на линии БАМа Февральск - Новый Ургал. Об этом холдинг сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Завершили строительство и открыли движение поездов по двухпутной вставке на перегоне Исакан - Иса в Амурской области", - говорится в сообщении.

На одном из самых напряженных участков БАМа - линии Февральск - Новый Ургал РЖД уложили 7,8 км пути и 10 стрелочных переводов, отсыпали 263 тыс. куб. м грунта и возвели 12 искусственных сооружений, 10 из которых - мосты.

"Чтобы увеличить провозную способность дороги от Февральска до Нового Ургала с 24 млн до 52 млн тонн, до конца года построим вторые пути и двухпутные вставки еще на 12 перегонах", - сообщает холдинг.

Ранее РЖД сообщали, что всего по проекту реконструкции на 287-километровом участке Февральск - Новый Ургал необходимо построить 12 двухпутных вставок, а также уложить сплошные вторые пути на 6 перегонах. При этом полное окончание модернизации позволит увеличить провозную способность линии до 52 млн тонн к 2025 году.