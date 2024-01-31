В Нигерию доставили гуманитарную партию удобрений "Уралхима"

Ее объем составил 34 тыс. тонн

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" объемом 34 тыс. тонн прибыла в Нигерию и выгружается в порту Онне, говорится в сообщении компании.

Поставка для самой населенной страны Африки является пятой гуманитарной отправкой группы.

С конца 2022 года "Уралхим" направил в Африку более 134 тыс. тонн удобрений на безвозмездной основе. Более 111 тыс. тонн из этого объема были отправлены при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. ВПП зафрахтовала суда для перевозки удобрений из портов и со складов Европейского Союза в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию.

"Уралхим" намерен безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тыс. тонн удобрений.