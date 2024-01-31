ЦБ видит интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Банк России видит интерес иностранных инвесторов к механизму обмена заблокированными активами на деньги со счетов типа "С". Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

"Здесь [в вопросе обмена активами] многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп активов. И от того, насколько активны они будут. Но у нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что все-таки да, есть интерес у иностранных инвесторов к этому проекту", - сказала она, добавив, что при положительном исходе достаточно большая сумма инвестиций будет высвобождена из под блокировки.