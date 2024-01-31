Он достиг 16,6 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сеть ресторанов "Теремок" в 2023 году увеличила оборот на 14% по сравнению с показателем за предыдущий год - до 16,6 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции основатель и управляющий сети Михаил Гончаров.

"В 2020 году произошло падение достаточно серьезное, связанное с ковидными ограничениями. И даже в 2021 году мы только лишь вернулись к результатам 2019 года. Но уже в 2022 году мы показали неплохой рост, и в 2023 году рост достаточно впечатляющий, я бы сказал - если брать цифры, на 14% вырос оборот, до 16,6 млрд рублей за год", - сказал он.

Гончаров отметил, что рост цен на блюда в ресторанах сети в прошлом году составил чуть менее 6%. Среди факторов, которые повлияли на это, - увеличение закупочных цен, по оценкам компании, оно составило порядка 10% в прошлом и позапрошлом году, сказал он.

"Из этого роста (оборота - прим. ТАСС) 14% активный рост самой компании мы оцениваем около 10%. Цены мы подняли в среднем на 6%. У нас такая традиционная позиция: мы поднимаем больше цены на более дорогую продукцию и меньше - на менее дорогую продукцию, доступную. Поэтому 6% - это средневзвешенный показатель", - указал основатель сети.

В прошедшем году "Теремок" открыл 18 новых ресторанов. В настоящее время сеть насчитывает 334 заведения в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре.

Компания указала, что в ее планах - открытие 100 новых ресторанов в текущих регионах присутствия и выход в новые регионы. "Основное направление развития - заведения в пригородах и за городом. Инвестиции в развитие составят до 3 млрд рублей", - говорится в сообщении "Теремка".