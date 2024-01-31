ФАС оценила стоимость подключения газового оборудования в РФ в 115 тыс. рублей

В ноябре 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что стоимость работ по подключению дома на участке к газу в России в среднем составляет 120 тыс. рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стандартная стоимость подключения газоиспользующего оборудования в России на сегодня составляет 115 тыс. рублей. Такую оценку привел замглавы ФАС Виталий Королев на заседании штаба по газификации, прошедшем в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"На постоянной основе проводим работу, связанную с мониторингом цен на газоиспользующее оборудование. Цены в настоящее время пока стоят на месте, но, конечно, есть инфляция. Тем не менее удается пока удерживать в тех пределах, которые были обозначены ранее. На сегодняшний день стандартное подключение газоиспользующего оборудования составляет 115 тыс. рублей за единицу", - сказал он.

В ноябре 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что стоимость работ по подключению дома на участке к газу в России в среднем составляет 120 тыс. рублей.

Глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в интервью ТАСС тогда же заявлял, что стоимость работ по подключению дома к газу в России уже год не растет и остается на одном уровне.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.