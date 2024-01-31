Аграрии РФ к весенней посевной обеспечены семенами зерновых на 93%

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что каждому региону установлен план высева отечественных семян

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские аграрии к весенним полевым работам обеспечены семенами зерновых на 93%, это адекватные показатели для этого периода времени. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского агрономического совещания на Международной выставке-форуме "Россия".

"К весенним полевым работам аграрии обеспечены семенами зерновых на 93%, сои - на 105%, рапса - на 70%. Для данного периода времени это адекватные показатели", - сказал Патрушев.

"Тем не менее в каждом субъекте прошу контролировать полноценную готовность к началу сева. А в целом важнейшая стратегическая задача в этой сфере - переход на российские семена", - добавил министр.

Патрушев также отметил, что каждому региону установлен план высева отечественных семян. "Данную норму мы внедрили в 2023 году, и показатели будут только увеличиваться, рассказал глава Минсельхоза. - Соответственно, чем раньше у себя на местах вы полноценно внедрите в практику продукцию нашей собственной селекции, тем быстрее будут результаты".

По словам главы министерства, в 2024 году планируется увеличить общую посевную площадь на 300 тыс. га. "Плановый показатель - 84,5 млн га, из них 20 млн уже под озимыми", - сказал он.

"В декабре 96% посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии. Следующий мониторинг намечен на февраль", - добавил Патрушев.